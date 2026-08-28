Баркола подпишет контракт с "Ливерпулем" после субботнего медосмотра

Французский нападающий ПСЖ Брэдли Баркола продолжит карьеру в "Ливерпуле". На субботу, 29 августа, запланирован прилет футболиста в Англию для прохождения медицинского обследования, после которого он официально подпишет долгосрочный контракт с мерсисайдцами.
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