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Журнал «Профиль»

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Баркола подпишет контракт с "Ливерпулем" после субботнего медосмотра

Баркола подпишет контракт с "Ливерпулем" после субботнего медосмотра

Французский нападающий ПСЖ Брэдли Баркола продолжит карьеру в "Ливерпуле". На субботу, 29 августа, запланирован прилет футболиста в Англию для прохождения медицинского обследования, после которого он официально подпишет долгосрочный контракт с мерсисайдцами.

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