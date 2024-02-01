Андрей Бочкарёв: На востоке столицы демонтировали недостроенный пейнтбольный центр

Работы по его возведению были начаты в 2000 году Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, был демонтирован объект незавершенного строительства – пейнтбольный центр, который планировалось открыть на 1-ой Владимирской улице.