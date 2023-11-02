Все концерты отменены: в Казахстане отомстили российскому комику за поездку в Донбасс

Шоумена теперь в республике никто не ждетОнлайн-сервисы Казахстана прекратили продавать бидеты на шоу "Камызяки" – популярной команды из "Клуба веселых и находчивых", лидером которой является российский комик казахстанского происхождения Азамат Мусагалиев.