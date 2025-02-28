В России подорожает мебель

Мебель в этом году может подорожать на 15–30%, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на экспертов. Подорожание связано с изменением налоговой системы — компании, работавшие по упрощенной схеме, теперь платят НДС.
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