The Times: Британия отменила военные учения ради экономии бюджета

Британские военные получили приказ отменить все запланированные учения ради экономии средств. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на высокопоставленный военный источник.
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