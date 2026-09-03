Страна и люди
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Страна и люди

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The Times: Британия отменила военные учения ради экономии бюджета

The Times: Британия отменила военные учения ради экономии бюджета

Британские военные получили приказ отменить все запланированные учения ради экономии средств. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

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