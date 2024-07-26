В Краснодаре полицейские уличили местную жительницу в мошенничестве

В полицию Краснодара поступило сообщение о мошенничестве от жительницы Московской области. Полицейские установили, что потерпевшая в сети Интернет познакомилась с мужчиной, который находился в служебной командировке и получил серьезное ранение.
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