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Ипотечников могут освободить от остатков долгов перед банком

Ипотечников могут освободить от остатков долгов перед банком

Инициатива Генпрокуратуры хоть и поможет заемщикам, но в перспективе может ухудшить условия по ипотеке, считают экспертыГенпрокуратура разработала документ, по которому должник по ипотеке, если его жилье продадут на торгах дешевле рыночной стоимости, не обязан будет возвращать разницу банку, пишет «Российская газета» со ссылкой на комитет Госдумы по строительству и ЖКХ.

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