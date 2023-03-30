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ДТП с участием автомобиля ГИБДД произошло в Барнауле

ДТП с участием автомобиля ГИБДД произошло в Барнауле

Подробности столкновения служебного автомобиля в Барнауле раскрыли в ГИБДД Алтайского края. Сообщается, что экипаж ДПС, управляя автомобилем «Хендай Солярис» в районе проспекта Калинина двигался по встречной полосе по служебной необходимости.

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