ДТП с участием автомобиля ГИБДД произошло в Барнауле

Подробности столкновения служебного автомобиля в Барнауле раскрыли в ГИБДД Алтайского края. Сообщается, что экипаж ДПС, управляя автомобилем «Хендай Солярис» в районе проспекта Калинина двигался по встречной полосе по служебной необходимости.