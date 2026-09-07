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Россиялеләр 2027 елда 247 көн эшләячәк

Россиялеләр 2027 елда 247 көн эшләячәк

2027 елда Россия халкы биш көнлек эш атнасы булган очракта 247 көн эшләячәк. Бу хакта РИА Новостига халкыны финанс грамоталылыгын арттыруның федераль методик үзәге эксперты Екатерина Медякова хәбәр итте.

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