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Русский Днепропетровск

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Огонь по всему Киеву: Украина лишилась боевых «птиц» и умных боеприпасов

Огонь по всему Киеву: Украина лишилась боевых «птиц» и умных боеприпасов

Николай Салатский 8 сентября 2026 г.   В ночь на 8 сентября армия России нанесла массированный удар по объектам украинских ВПК, логистики и портовой ….

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