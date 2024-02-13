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Медведев назвал реакцию Запада на интервью Путина «попаданием лекарства в цель»

Медведев назвал реакцию Запада на интервью Путина «попаданием лекарства в цель»

Реакция канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Риши Сунака на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является «точным попаданием лекарства в цель».

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