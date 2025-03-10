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  • Александр Гранкин
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Учите белорусский язык, и вам не надо будет думать: вам звонЯт или звОнят, потому что вам "тэлефануюць"

Учите белорусский язык, и вам не надо будет думать: вам звонЯт или звОнят, потому что вам "тэлефануюць"

Три выходных в неделю и обязательно на выходных свет по вечерам отключать - долгожданный демографический взрыв обеспечен! — Бонд, почему вы провалились на задании?— Пол, слабый пол… Я  уже  сегодня  чувствую,  как  устану  завтра… — У меня все деньги уходят на психолога.

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