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Газета.ру

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TRSP: астрономы оценили способность Солнца к супервспышкам мощнее триллионов бомб

TRSP: астрономы оценили способность Солнца к супервспышкам мощнее триллионов бомб

Сотрудники Института солнечной системы Общества Макса Планка в Германии и их коллеги нашли новые подтверждения того, что светило может порождать супервспышки — всплески излучения, несущие больше энергии, чем взрыв триллионов водородных бомб.

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