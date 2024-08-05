Кадыров будет лично учавствовать в модернизации «Ахмат-мобиля»

Фото: dailymoscow.ru Известный российский государственный деятель Рамзан Кадыров, возглавляющий Чеченскую Республику, недавно сделал заявление касательно своего личного участия в модернизации отечественного бронированного автомобиля «Ахмат-мобиль».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии