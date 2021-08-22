Зачистка пятой колонны продолжается. «Дождь» и «Важные истории» признаны иноагентами

Сергей ЕПолитикаЗачистка пятой колонны продолжается. «Дождь» и «Важные истории» признаны иноагентами Минюст России внёс телеканал «Дождь» и либеральных пропагандистов Романа Анина и Олесю Шмагун в реестр иностранных агентов.Вернуться к статье147НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр БурцевДавно пора эти помойки выгребсти, засыпать хлоркой ,а всю шалупонь посылкой отправить спонсорам ну на хрена самим кормить предателей.Vladimir LioubimcevЕще Совет Федерации нужно хорошенько подчистить. А в Госдуму, когда будете голосовать - ДУМАЙТЕ ГОЛОВОЙ, А НЕ БАШКОЙ!!карюкалов вячеславЭх ностальгия.Vladimir LioubimcevА "Эхо мацы"? Главное - так если "Дождь" признан иноагентом, то что, теперь его больше не будут финансировать из бюджета России? Или будут? Потому, что там крестница работает?Vladimir LioubimcevКАК уже задрали эти сваты-браты и блатники!!АлександрТак его из бюджета никогда не финансировали.Кстати,как и "Эхо". "Газпром-медиа"-это не бюджет России.НадеждаКислотный дождь никто не финансировал, они давно побираются и выпрашивают денег у своих зрителей. Сначала пытались уйти на платный канал по подписке, но, оказалось, что желающих им платить оказалось настолько ничтожно мало, что они вернулись обратно и каждый ведущий просит зрителей заплатить за их плевки в сторону страны, президента и русского народа!( Я все время удивлялась тому, что какое-то сборище русофобов открыто позволяет себе отвратительные вещи, за к-е в той же америке их бы давно закрыли и даже осудили бы на реальные сроки за подстрекательство к гос.перевороту!Nikolay GerasimenkoКАкая ликвидация? А Чубайс, КУдрин, Греф, ГОзман, Амнуэль, Сытин, Венедиктов, дальше перечислять или сами догадаетесь? этих то сволочей когда?Дмитрий СеменовНе ссы, дойдет и до них очередь. Государственники во главе с Путиным год от года укрепляют свои позиции, и, по большому счету, дни 5 колонны сочтены. В лучшем случае, эти суки будут иметь столько же свободы, как сейчас, года до 2024, не дольше.Светлана ЖуравлеваСталинская чистка, нужна как воздух !!!!!vilnap субботкинНаблюдается тенденция, что народ требует крови. Хлеба не много дают власти, так хоть зрелищ подавай. Но возникает вопрос. После зачистки, на кого валить все проблемы в экономике?КотищевИ зачистят и задавят окончательно. Пока эти гниды гадили на страну, получая пиндосовские денежки Путин собирал и воспитывал свой истеблишмент и сейчас его люди уже никому ничего не отдадут и никого во власть из западников не пропустят. Поэтому и передавят всех этих гнид. И будет Путин-1, Путин-2 и т.д.НШНина ШалеваЧто то медленно продолжается зачистка! Сегодня у нас были представители от Навального, проталкивали в мосдуму его дружков. Сейчас предвыборы. Приперлись с бумажками. Я спросила, чейные ребята, они скромненько и тихо назвали Леху. Обалдеть!!! Эти ребята не знали к кому в дверь позвонили.. Позвонили ко мне!!! Чуть ли их на месте не прибила! Попали в руки настоящей змее подколодной в отношении Лехи! Ну побоища не произошло, ребята успели убежать!ВПВАлентина ПлаксинаДа Овдиевы конюшни давно бы надо почистить.Тут кормятся и тут же гадят, даже свиньи у корыта не гадят.Надоели уже всем, одно дело недостатки выявлять, другое дело за деньги врать.Комментировать
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