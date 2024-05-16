Pininfarina и Morgan представили совместный проект

Pininfarina и Morgan представили совместный проектКонсервативная английская марка Morgan прежде никогда не обращалась к дизайнерским ателье, но в этот раз пригласила итальянскую студию Pininfarina для создания элегантного мелкосерийного автомобиля.
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