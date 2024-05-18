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Иван Ухов: «Смена тренера пошла ЦСКА в плюс»

Андреас Пистиолис занял место Эмила Райковича непосредственно перед стартом плей-офф Лиги ВТБ. – Смена тренера взбодрила команду? – Точно дала новый импульс.

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