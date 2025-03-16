Февраль-апрель – это месяцы, когда в Киеве и Минске 2014 года, в Минске 2015 года, в Гомеле, Бресте и Стамбуле 2022 года начинались и потом бесславно заканчивались, как оказывалось, псевдопереговоры об украинском Евромайдане и последующих событиях, им вызванных.
«Дурная» бесконечность переговоров
Комментарии
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Галина Друзина
Не надо ни с кем договариваться, опять обманут и головорезов живыми не выпускать, это не люди, они хуже фашистов.
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17 час.
Астон Мартин
любо умение побеждать либо переговоры ...
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17 час.
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