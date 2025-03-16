«Дурная» бесконечность переговоров

Февраль-апрель – это месяцы, когда в Киеве и Минске 2014 года, в Минске 2015 года, в Гомеле, Бресте и Стамбуле 2022 года начинались и потом бесславно заканчивались, как оказывалось, псевдопереговоры об украинском Евромайдане и последующих событиях, им вызванных.