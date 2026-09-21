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Царьград

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Водитель Hyundai погиб в ДТП с тремя авто под Екатеринбургом

Водитель Hyundai погиб в ДТП с тремя авто под Екатеринбургом

На 45-м километре трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган» в Белоярском районе произошло столкновение трёх легковых автомобилей.

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