Пункт-А
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пункт-А

70 подписчиков

Нарушителей миграционного законодательства в Астраханской области за неделю оштрафовали на 1,1 млн

Нарушителей миграционного законодательства в Астраханской области за неделю оштрафовали на 1,1 млн

С 29 июня по 5 июля сотрудники Управления по вопросам миграции регионального УМВД и районных подразделений выявили 37 фактов нарушения режима пребывания в России граждан государств Центральной Азии, Южного Кавказа и лиц без гражданства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии