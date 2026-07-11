Нарушителей миграционного законодательства в Астраханской области за неделю оштрафовали на 1,1 млн

С 29 июня по 5 июля сотрудники Управления по вопросам миграции регионального УМВД и районных подразделений выявили 37 фактов нарушения режима пребывания в России граждан государств Центральной Азии, Южного Кавказа и лиц без гражданства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии