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Нижегородская правда

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На 19% увеличилась выработка у нижегородского сельхозпроизводителя благодаря федпроекту «Производительность труда»

На 19% увеличилась выработка у нижегородского сельхозпроизводителя благодаря федпроекту «Производительность труда»

Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) совместно с сотрудниками нижегородского ООО «Дивеевское» подвели итоги внедрения инструментов бережливых технологий на предприятии в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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