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Хосе Энрике – Родриго после слов о смехе над Салахом: «Надеюсь, все вернется к тебе, потому что ты слишком много открываешь рот»

Экс-защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике вступился за форварда Мохамеда Салаха. Ранее вингер «Реала» Родриго рассказал, что мадридские футболисты хотели выиграть финал Лиги чемпионов и посмеяться над египтянином, настроенным взять реванш за прежние поражения.

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