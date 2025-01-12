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Минобороны РФ впервые сообщило о потере ВСУ боевой машины Cobra II

Минобороны РФ впервые сообщило о потере ВСУ боевой машины Cobra II

Российские военные из группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли на этом направлении более 450 боевиков, а также турецкую боевую бронированную машину Cobra II, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

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