Минобороны РФ впервые сообщило о потере ВСУ боевой машины Cobra II

Российские военные из группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли на этом направлении более 450 боевиков, а также турецкую боевую бронированную машину Cobra II, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии