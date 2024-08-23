Медведев предрек Украине судьбу Содома и Гоморры в связи с запретом УПЦ

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что Украина будет разрушена, «как Содом и Гоморра» из-за запрета Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии