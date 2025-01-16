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Царьград

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Жители Херсона ожидают мирной передачи города без боя украинскими войсками

Жители Херсона ожидают мирной передачи города без боя украинскими войсками

Жители Херсона надеются на мирный исход и уход украинских войск без боя. Россия контролирует 75% региона после референдума 2022 года, но киевские власти продолжают обстрелы и не признают его легитимность.

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