18 кухонных приспособлений, о чьем предназначении не догадался бы и Шерлок Холмс

С кем не случалось найти где-то в закромах некий предмет, чье предназначение является загадкой. И ладно бы это были какие-то сложные технические вещицы, но, когда не понимаешь, к чему приложить какую-то простую кухонную штуку, ощущаешь себя странно.
С кем не случалось найти где-то в закромах некий предмет, чье предназначение является загадкой. И ладно бы это были какие-то сложные технические вещицы, но, когда не понимаешь, к чему приложить какую-то простую кухонную штуку, ощущаешь себя странно.
Свежие комментарии