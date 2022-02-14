Проба 2

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18 кухонных приспособлений, о чьем предназначении не догадался бы и Шерлок Холмс

18 кухонных приспособлений, о чьем предназначении не догадался бы и Шерлок Холмс

С кем не случалось найти где-то в закромах некий предмет, чье предназначение является загадкой. И ладно бы это были какие-то сложные технические вещицы, но, когда не понимаешь, к чему приложить какую-то простую кухонную штуку, ощущаешь себя странно.

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