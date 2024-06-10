Бензин дорожает на калужских заправках

За минувшую неделю на заправках региона розничные цены на бензин выросли на 0,29% (на 15 копеек за литр), а на дизтопливо упали на 0,17% (11 копеек за литр)За минувшую неделю на заправках региона розничные цены на бензин выросли на 0,29% (на 15 копеек за литр), а на дизтопливо упали на 0,17% (11 копеек за литр), сообщает пресс-служба областного правительства.
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