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Калужские новости

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Бензин дорожает на калужских заправках

Бензин дорожает на калужских заправках

За минувшую неделю на заправках региона розничные цены на бензин выросли на 0,29% (на 15 копеек за литр), а на дизтопливо упали на 0,17% (11 копеек за литр)За минувшую неделю на заправках региона розничные цены на бензин выросли на 0,29% (на 15 копеек за литр), а на дизтопливо упали на 0,17% (11 копеек за литр), сообщает пресс-служба областного правительства.

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