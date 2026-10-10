Путин передал Трампу позицию Ирана по урегулированию конфликта

Президент России Владимир Путин по согласованию с президентом Ирана Масудом Пезешкианом передал американскому лидеру Дональду Трампу видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта на Ближнем Востоке.
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