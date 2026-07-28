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Подвиг на Саур-Могиле: 30 против 600

Подвиг на Саур-Могиле: 30 против 600

Саур-Могила – горячее лето 2014 года28 июля 2014 года исполнилось десять лет с момента одного из самых кровопролитных боёв, который вели бойцы батальона «Восток» — легендарный взвод «Медведевцев» под командованием Олега Гришина, известного как «Медведь», Героя ДНР.

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