В ХАМАС назвали принятую Совбезом ООН резолюцию по Газе недостаточной

ТАСС/EPA/JUSTIN LANE Представители палестинского движения ХАМАС назвали принятую в Совете безопасности ООН резолюцию по сектору Газа недостаточной, поскольку она позволяет Израилю продолжать боевые действия.
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