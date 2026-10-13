Полковник Дуглас Макгрегор: Как далеко русские продвинутся на север после захвата Одессы, пока сказать сложно

Алексей Песков 12 октября 2026 г., 8:06 «Суровикин — именно тот человек, который нужен для решительного наступления России» В минувшие выходные гостем ….
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