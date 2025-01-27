В Японии более 4000 зданий около ключевых дорог не готовы к землетрясению

Стандартам сейсмической безопасности на 2024 год не соответствуют 4110 строений в 17 префектурах Японии, расположенные рядом с основными маршрутами экстренного транспорта, заявило Министерство земель Японии, 27 января сообщает The Asahi Shimbun.
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