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Al-Mayadeen: неизвестный беспилотник нанес ряд ударов по базе армии США на юго-востоке Сирии

Al-Mayadeen: неизвестный беспилотник нанес ряд ударов по базе армии США на юго-востоке Сирии

База Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки, расположенная на территории нефтяного месторождения Омар, находящегося в юго-восточной части Сирийской Арабской Республики, была атакована ракетами, которые выпустил беспилотны летательный аппарат.

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