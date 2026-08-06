Хегсет, где ракеты?Американские СМИ заявляют, что Трамп устроил выволочку руководству Пентагона за то, что "его обманули" по поводу реальных запасов ракет ПВО и ПРО, а также дальнобойного высокоточного вооружения.
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