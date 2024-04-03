Аналитик спрогнозировал изменения в ядерной доктрине России

Аналитик Коротченко: рост мощи НАТО вынуждает РФ пересмотреть ядерную доктрину Рост мощи и расширение блока НАТО вынуждает Россию в обозримом будущем пересмотреть свою военную доктрину в вопросах применения ядерного оружия.
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