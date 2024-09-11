Последнее обновление Forza Horizon 5 добавило в игру новый режим “Прятки”Forza Horizon 5 продолжает развиваться с каждым днем благодаря последнему обновлению Hidden Horizons на Xbox и PC, в котором появился ряд новых функций, включая многопользовательский режим “Прятки”! источник#Forza_Horizon_5 #Xbox.
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