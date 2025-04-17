В ГУ Минюста РФ по Петербургу и Ленобласти новый заместитель начальника

Им стала Татьяна Васильева Коллективу Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области представлена новый заместитель начальника Главного управления – Татьяна Васильева.
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