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Петербургский дневник

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В ГУ Минюста РФ по Петербургу и Ленобласти новый заместитель начальника

В ГУ Минюста РФ по Петербургу и Ленобласти новый заместитель начальника

Им стала Татьяна Васильева Коллективу Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области представлена новый заместитель начальника Главного управления – Татьяна Васильева.

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