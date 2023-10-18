Конору Макгрегору не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

Об этом сообщила адвокат Барбара Ллэйнс, представляющая интересы экс-чемпиона UFC. «После тщательного расследования, которое включало в себя просмотр видеозаписей и опрос свидетелей, власти пришли к выводу, что против моего клиента не может быть возбуждено уголовное дело.