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Пастушья собака осталась без овец и стала вместо них пасти кота: видео

Пастушья собака осталась без овец и стала вместо них пасти кота: видео

Бордер-колли Бейли хозяин на выходные забирает с фермы домой. Оставшись без привычной работы по выпасу овец, умная собака в квартире начинает пасти кота — на видео аккуратно контролирует каждое его действие.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Забавно, воспитатель и наставник, а коту это как-то всё равно.
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8 час.
Элеонора Коган
И. наконец-то, он всё же сбежал.
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8 час.

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