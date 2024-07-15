Пастушья собака осталась без овец и стала вместо них пасти кота: видео

Бордер-колли Бейли хозяин на выходные забирает с фермы домой. Оставшись без привычной работы по выпасу овец, умная собака в квартире начинает пасти кота — на видео аккуратно контролирует каждое его действие.
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