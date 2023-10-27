Владелец крупного наркосклада пойман в момент продажи "травы" в Уссурийске

Транспортные полицейские изъяли свыше 64 килограммов марихуаны у 50-летнего приморца. Нарковладельца задержали в Уссурийске во время проверочной закупки: мужчина продавал оперативникам около 1,5 кг каннабиса и шприцы с гашишным маслом.
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