Владелец крупного наркосклада пойман в момент продажи "травы" в Уссурийске

Транспортные полицейские изъяли свыше 64 килограммов марихуаны у 50-летнего приморца. Нарковладельца задержали в Уссурийске во время проверочной закупки: мужчина продавал оперативникам около 1,5 кг каннабиса и шприцы с гашишным маслом.