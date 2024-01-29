Под Белгородом спецназ ФСБ и Росгвардии наведались к этнической банде вымогателей, «крышевавшей» такси (ВИДЕО)

Александр Макеев

Надо таких нелюдей всех поголовно пристреливать "при оказании сопротивления", или "при попытке к бегству". Никаких хлопот с судебными заседаниями, и не надо многие годы кормить всех таких врагов России и всего человечества! Эти антилюди неисправимы. Если их садить в тюрьму, колонию, то всё равно после выходя на свободу они продолжат делать то же, что и до отсидки! Поэтому надо радикально решать проблему с антилюдьми!