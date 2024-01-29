С августа 2023 г. уроженцы Дагестана в г. Валуйки создали этническую преступную группу для контроля над частными пассажирскими перевозками в с.
Под Белгородом спецназ ФСБ и Росгвардии наведались к этнической банде вымогателей, «крышевавшей» такси (ВИДЕО)
Комментарии
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АндрейБорков
Большую половину этих приматов надо было гасить там же, на хрена их кормить за счет налогоплательщиков РФ?
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16 час.
Александр Макеев
Надо таких нелюдей всех поголовно пристреливать "при оказании сопротивления", или "при попытке к бегству". Никаких хлопот с судебными заседаниями, и не надо многие годы кормить всех таких врагов России и всего человечества! Эти антилюди неисправимы. Если их садить в тюрьму, колонию, то всё равно после выходя на свободу они продолжат делать то же, что и до отсидки! Поэтому надо радикально решать проблему с антилюдьми!
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16 час.
ИП
Игорь Петров
Надо таких уничтожать на генетическом уровне! Чтобы такие не рождались...
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13 час.
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