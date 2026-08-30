Оласа о Сперцяне: «Приносит «Аль-Ахли» больше пользы, чем Роналду «Аль-Насру». Эдуард заслуживает стать в саудовской лиге такой же звездой, как в РПЛ»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа ответил на вопрос, сможет ли экс-капитан «быков» Эдуард Сперцян стать в «Аль-Ахли» такой же звездой, какой он был в РПЛ .
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