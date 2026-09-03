❗️Прилёт по производству Coca-Cola в Киевской области — местные СМИ Ранее в Минобороны РФ подчеркнули, что российские бойцы бьют по предприятиям и складам, которые ВСУ используют совместно с натовскими специалистами Донецкая группа новостей.