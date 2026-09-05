Что Берлин меняет после Лейпцига

Вечером 4 августа в аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили беспилотную систему со взрывчатым веществом.
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