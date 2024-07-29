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Царьград

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Ростовчан предупредили о новой магнитной буре в конце июля

Ростовчан предупредили о новой магнитной буре в конце июля

Метеочувствительным людям стоит позаботиться о своём здоровье.Новая рабочая неделя в донском регионе начнётся с мощной магнитной бури.

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