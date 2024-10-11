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Свежие комментарии

  • евген dedyukhin
    Не последняя, а Крайняя!!!Последняя в серии...
  • Misha Glusch
    надо ещеПоследняя в серии...
  • Влад Владимиров
    Пускай лучше их хохлядский универсальный пианист прибудет сюда к нам... А мы его  сразу же тут и арестуем...😀 Гос...Президент России ...

Президент России прибыл в Ашхабад, киевский режим призывает власти Туркмении его арестовать

Президент России прибыл в Ашхабад, киевский режим призывает власти Туркмении его арестовать

Российский борт №1 приземлился в столице Туркмении – Ашхабаде. Президент России примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития».

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Комментарии
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Влад Владимиров
Пускай лучше их хохлядский универсальный пианист прибудет сюда к нам... А мы его  сразу же тут и арестуем...😀 Господь, к большому сожалению, не дал мозги этим недоразвитым хохлам...Но мы его пафос моментально сдуем...
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