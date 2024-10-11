Президент России прибыл в Ашхабад, киевский режим призывает власти Туркмении его арестовать

Влад Владимиров

Пускай лучше их хохлядский универсальный пианист прибудет сюда к нам... А мы его сразу же тут и арестуем...😀 Господь, к большому сожалению, не дал мозги этим недоразвитым хохлам...Но мы его пафос моментально сдуем...