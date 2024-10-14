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Социал-демократическая партия победила в первом туре выборов в Литве

Социал-демократическая партия победила в первом туре выборов в Литве

Global Look Press/Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency Литва стала еще одной европейской страной, где на парламентских выборах лидируют оппозиционные силы, как минимум, не так агрессивно настроенные по отношению к России.

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