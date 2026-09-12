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Мнение: «Падать можно бесконечно», – Евгений Фатеев

Мнение: «Падать можно бесконечно», – Евгений Фатеев

Руководитель екатеринбургского отделения Русского художественного союза, публицист Евгений Фатеев в эфире программы «Мнение» заявил, что страны Балтии «падают в пропасть» в след за Украиной, пытаясь искоренить русскую культуру.

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