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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие группировки войск «Восток» приняли участие в открытии в Мариуполе бюста самому молодому Герою России

Военнослужащие группировки войск «Восток» приняли участие в открытии в Мариуполе бюста самому молодому Герою России

На торжественной церемонии присутствовали губернатор Приангарья Игорь Кобзев, глава ДНР Денис Пушилин, военнослужащие группировки войск «Восток», временно исполняющий полномочия главы Мариуполя Олег Моргун, мать погибшего героя Ольга Дьяконова, общественники.

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