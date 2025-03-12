Собянин: станция метро «Бульвар Генерала Карбышева» будет в светлых тонах

Новая станция московского метро «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии будет оформлена преимущественно в светло-серых и белых тонах, а ее название выделят крупными буквами на контрастном фоне.
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