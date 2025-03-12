Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 235 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Старицын
    Уважаемый наш президент Владимир Владимирович, пишу Вам письмо и не знаю, дойдёт ли до вас. Вы человек очень занятой,...Трамп признал уча...
  • Виктор Старицын
    Уважаемый наш президент Владимир Владимирович, пишу Вам письмо и не знаю, дойдёт ли до вас. Вы человек очень занятой,...Белый дом: Уолтц ...
  • Владимир Фурцев
    Радость то какая! Как было тяжело жить без него, а теперь как начнем играть на зависть тем, кто не мог кушать в его о...Овечкин отказался...

Собянин: станция метро «Бульвар Генерала Карбышева» будет в светлых тонах

Собянин: станция метро «Бульвар Генерала Карбышева» будет в светлых тонах

Новая станция московского метро «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии будет оформлена преимущественно в светло-серых и белых тонах, а ее название выделят крупными буквами на контрастном фоне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх